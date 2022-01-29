Появились кадры с места пожара с четырьмя погибшими детьми в Архангельской области

Плесецк, 29 января. Пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области. В Сети появились кадры с места происшествия, которыми поделились очевидцы трагедии.

Пламя в здании на Строительной улице вспыхнуло примерно в 03:00 субботы. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы, однако им не удалось спасти пятерых жильцов дома. На данный момент пламя удалось потушить.

МЧС России /

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте смертельного пожара работают представители экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранним утром субботы пожар произошел также в поселке Стрелка Красноярского края. В результате возгорания погибли три человека.