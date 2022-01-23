Северодвинские школьники снегом забросали Вечный огонь

Северодвинск, 23 января. Два школьника, предположительно, младших классов потушили Вечный огонь в сквере Ветеранов. Теперь их ищут правоохранители, сообщили в МВД по Архангельской области.

В дежурную часть полиции обратились очевидцы с сообщением, что был потушен Вечный огонь. К памятнику ратному подвигу северодвинцев выехала следственно-оперативная группа.

«Предварительно установлено, что около 19.20 два школьника в возрасте восьми-десяти лет бросили снег в огонь, в результате чего он погас. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются личности несовершеннолетних», — отметили правоохранители.

Еще один инцидент, связанный с Вечным огнем, произошел на днях в Челябинской области. Подростки из Троицка прыгали через мемориал. Выходка детей попала в руки местным властям. В администрации обратились к родителям хулиганов с просьбой провести соответствующие беседы.