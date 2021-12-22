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Архангельский депутат Дятлов призвал отсрочить запуск новой системы учета древесины

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 13:18
Экономика
Архангельский депутат Дятлов призвал отсрочить запуск новой системы учета древесины
pxhere.com

Архангельск, 22 декабря. Архангельское областное собрание депутатов составило обращение к Минприроды России по поводу обновления Лесного кодекса в связи с планируемым вводом системы ЛесЕГАИС. Парламентарии уверены в необходимости переноса сроков процедуры.

Председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по молодежной политике и спорту Александр Дятлов стал автором обращения, направленного в адрес министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

Письмо касается сроков вступления в силу новых положений Лесного кодекса по части перевозки древесины, а также продукции ее переработки. Дело в том, что с 1 января следующего года должны заработать поправки, по которым транспортировка сырья станет возможна только после регистрации в специальном реестре либо через оформление посредством определенного ПО.

Однако местные депутаты убеждены, что единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) еще не проработана до конца, а требуемое программное обеспечение требует улучшений. Так, эксперты уже тестировали имеющийся функционал программы и вскрыли целый ряд недостатков и проблем. Помимо этого, парламентарии актуализируют тот факт, что многие водители попросту не имеют смартфонов с выходом в интернет, что необходимо для корректной работы ЛесЕГАИС.

Соответственно, многие лесопользователи не смогут качественно продолжать свою деятельность и заготавливать, а также перевозить древесину после Нового года из-за фактической неработоспособности ЛесЕГАИС, а также неготовности рынка к работе с ней.

По этой причине Архангельское областное собрание депутатов просит перенести сроки запуска системы на 1 января 2023 года либо сделать возможной транспортировку древесины при наличии у перевозчиков документов в бумажном формате, а не только на электронных носителях.

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