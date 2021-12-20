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Киллер ворвался в дом архангельского бизнесмена Мухи и застрелил его жену

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 08:26
Происшествия
Киллер ворвался в дом архангельского бизнесмена Мухи и застрелил его жену
pixabay.com  /  White_Bull_Films

Архангельск, 20 декабря. Наемный убийца вломился в дом к предпринимателю Е. Мухе в Няндомском районе Архангельской области и расстрелял его 58-летнюю супругу. С места убийства киллер уехал на УАЗе, сообщили в правоохранительных органах.

После расправы он скрылся с места происшествия в деревне Кузьминской на автомобиле, который позже нашли в городе Каргаполе. По прошествии полутора часов правоохранители задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 33 и 36 лет, один из которых имеет прописку в Московской области.

Предполагаемых убийц доставили в местное отделение полиции. Детали и обстоятельства расстрела выясняются.

Тем временем в подмосковном Долгопрудном парня и двух девушек подозревают в убийстве 40-летнего экс-оператора киностудии Мосфильм. Молодые люди были задержаны по горячим следам.

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