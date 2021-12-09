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Экс-мэр Архангельска Донской предложил переименовать город в Путинград

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:25
Общество
Экс-мэр Архангельска Донской предложил переименовать город в Путинград
Личный архив Олега Комиссарова  /  Олег Комиссаров/Сергей Пиганов

Архангельск, 9 декабря. Бывший архангельский мэр Александр Донской призвал дать областному центру новое название. Он предложил переименовать город в Путинград.

Бывший градоначальник отметил, что Архангельску больше подходит имя действующего президента страны. По словам экс-управленца, с таким названием города «никто из чиновников точно не будет косячить».

«Есть более полезное для нас изменение названия. Мы должны переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию», — обосновал свою мысль Донской.

При этом экс-мэр раскритиковал герб Архангельска, заявив, что нигде нет эмблемы с изображением черта. Он объявил конкурс на новый символ города в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что представители ЛДПР выступили за переименование города Жирновск Волгоградской области в «Жириновск» в честь лидера партии.

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название экс-мэр путинград
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