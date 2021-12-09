Экс-мэр Архангельска Донской предложил переименовать город в Путинград

Архангельск, 9 декабря. Бывший архангельский мэр Александр Донской призвал дать областному центру новое название. Он предложил переименовать город в Путинград.

Бывший градоначальник отметил, что Архангельску больше подходит имя действующего президента страны. По словам экс-управленца, с таким названием города «никто из чиновников точно не будет косячить».

«Есть более полезное для нас изменение названия. Мы должны переименоваться в Путинград. Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию», — обосновал свою мысль Донской.

При этом экс-мэр раскритиковал герб Архангельска, заявив, что нигде нет эмблемы с изображением черта. Он объявил конкурс на новый символ города в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что представители ЛДПР выступили за переименование города Жирновск Волгоградской области в «Жириновск» в честь лидера партии.