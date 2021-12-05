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Женщина погибла после столкновения легковушек с грузовиком под Архангельском

Происшествия
Женщина погибла после столкновения легковушек с грузовиком под Архангельском
fad.karelia.ru  /  ФКУ Упрдор &quot;Северо-Запад&quot;

Архангельск, 5 декабря. Один человек и два пострадали при столкновении двух легковушек и грузовика в Вельском районе Архангельской области, сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла на 31-м километре трассы Вельск — Шангалы. Управляя грузовиком Scania с полуприцепом, 40-летний водитель ехал из Вельска в сторону поселка Шангалы. По предварительным данным, он выехал на занятую другими автомобилями встречку.

Маневр привел к лобовому столкновению грузовика со встречным автомобилем ВАЗ-21140. От удара отечественный автомобиль откинуло на движущийся впереди автомобиль Chevrolet Niva.

Травмы получил 40-летний водитель ВАЗ-21140 и две пассажирки 1983 и 1959 годов рождения. Впоследствии 62-летняя женщина умерла в больнице. Районный отдел МВД возбудил по факту инцидента уголовное дело.

Ранее сообщалось, что законодатели могут отменить техосмотр для физлиц, снизить налог на электромобили и ввести ограничения для шумных машин и карпулинга. Об этом информирует «Парламентская газета».

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