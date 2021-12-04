Один человек погиб в столкновении пяти легковушек и автобуса в Архангельске

Архангельск, 4 декабря. Пассажирский автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в Архангельске. Погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Авария произошла вечером 3 декабря на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Красной Звезды. Предварительно установлено, что в столкновении участвовали ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge, BMW и рейсовый автобус МАЗ.

В салоне общественного транспорта находились водитель и кондуктор. Пассажиров в автобусе не было, поскольку он двигался в гараж. Погибшим оказался молодой человек 1997 года рождения из автомобиля ВАЗ, уточнили в областном управлении МВД России.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали массовой аварии.

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей ранее произошло в Пермском крае. В результате столкновения Lada и двух иномарок погибли три человека.