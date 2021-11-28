Провалившийся под тонкий лед рыбак сам вызвал спасателей в Архангельской области

Архангельск, 28 ноября. Рыбалка на Андозере под Онегой едва не закончилась трагедией для жителя Архангельской области. Мужчина провалился под тонкий лед, однако сумел позвонить спасателям и назвать свое местоположение.

Сотрудники экстренных служб оперативное выехали на указанное место. На машине близко подъехать к пострадавшему не удалось, спасатели более 300 м бежали вдоль берега и около 25 м ползком по замерзшему озеру добирались до полыньи.

Трагедии чудом удалось избежать. Выжить провалившемуся под лед мужчине помогли случайно оказавшиеся поблизости телефон и нож. Его рыбак воткнул в лед держался за рукоять до приезда спасателей.

Когда мужчину достали из воды, он уже не мог говорить и находился в полубессознательном состоянии. Рыбака госпитализировали в Онежскую центральную районную больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На днях в Мордовии полицейский спас жизнь 11-летнего мальчика, который провалился под лед.