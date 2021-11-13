Массовая авария с пострадавшими произошла на трассе Архангельск — Северодвинск

Северодвинск, 13 ноября. Столкновение пяти машин произошло на автодороге М8 Архангельск — Северодвинск. В результате ДТП травмы получили два человека, сообщил в УМВД России по Архангельской области.

Авария произошла на 28-м км участка дороги федеральной трассы М8. На место отправились пожарно-спасательные расчеты из Северодвинска в составе семи человек для оказания оперативной помощи пострадавшим.

«На дороге Архангельск - Северодвинск столкнулись пять машин, предварительно два человека пострадали», — поделились в министерстве.

Севгидромет передал, что в регионе сейчас зафиксирован гололед. В Архангельске на данный момент минус один градус по Цельсию – ситуация на дорогах осложняется погодными условиями.

В первый день ноября на трассе М-8 произошла автомобильная авария с участием автобуса и трактора. Транспорты столкнулись при подъезде к городу Северодвинск.