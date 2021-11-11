Фотоловушка в Поморье зафиксировала мирную встречу медведя и кабана

Архангельск, 11 ноября. Медведь и кабан встретились на поляне около фотоловушки, установленной в Кенозерском национальном парке в Архангельской области.

Животные мирно щипали овес, не вступая в конфликт. Ни один из них не пытался напасть или захватить территорию. Подкрепившись, лесные жители разошлись в разные стороны.

Охотовед заповедника Павел Футоран прокомментировал такое необычное поведение животных. По его словам, можно увидеть, что звери друг друга не игнорируют, а наблюдают друг за другом. Кабан ведет себя спокойно и уверено, даже пытаясь отогнать соседа.

«Поначалу кабан стоял боком, а через пару минут пошёл в сторону медведя, чтобы отпугнуть», — объяснил их поведение охотовед.

Кабан и медведь для человека могут представлять смертельную опасность. При встрече в дикой природе их следует избегать.

Ранее сообщалось, что дикий кабан разгромил автозаправку в Крыму. Пользователи соцсетей предположили, что животное болеет бешенством.