Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:06
13:05
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
12:53
Общество
Песков заявил, что самоизоляция не привела к снижению рабочей активности Путина
Все новости

Церемония передачи новой спецтехники состоялась в архангельском управлении Росгвардии
Общество
Церемония передачи новой спецтехники состоялась в архангельском управлении Росгвардии
Пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

Архангельск, 23 сентября. Новая спецтехника поступила в Управление Росгвардии по Архангельской области в канун празднования пятилетия со дня образования.

Торжественная передача новой техники для спецподразделений ведомства состоялась на базе отряда мобильного особого назначения. В церемонии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Андрей Горбунов, а также первый заместитель губернатора региона Ваге Петросян.

Среди нового оборудования — снегоход, снегоболотоход, квадрокоптер и симуляторы ранений для обработки навыков оказания первой помощи. Кроме того, управлению передали специальный комплекс, который повысит качество психологического отбора кандидатов в спецподразделения.

«Все это очень важное оборудование как для оказания квалифицированной первой медицинской помощи на догоспитальном этапе, когда речь идет о жизни и здоровье наших бойцов, так и для отработки учебных задач», – подчеркнул Горбунов.

Он указал на современность и функциональность полученного оборудования. Оно позволит выполнять служебно-боевые задачи в максимально короткое время и с учетом трудных условий местности, заключил полковник полиции.

Сотрудники Росгвардии ранее помогли пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане. Легковая Honda и рейсовый автобус столкнулись на 71-м километре трассы Казань — Оренбург.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Церемония передачи новой спецтехники состоялась в архангельском управлении Росгвардии
росгвардия архангельская область спецтехника
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru