Церемония передачи новой спецтехники состоялась в архангельском управлении Росгвардии

Архангельск, 23 сентября. Новая спецтехника поступила в Управление Росгвардии по Архангельской области в канун празднования пятилетия со дня образования.

Торжественная передача новой техники для спецподразделений ведомства состоялась на базе отряда мобильного особого назначения. В церемонии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Андрей Горбунов, а также первый заместитель губернатора региона Ваге Петросян.

Среди нового оборудования — снегоход, снегоболотоход, квадрокоптер и симуляторы ранений для обработки навыков оказания первой помощи. Кроме того, управлению передали специальный комплекс, который повысит качество психологического отбора кандидатов в спецподразделения.

«Все это очень важное оборудование как для оказания квалифицированной первой медицинской помощи на догоспитальном этапе, когда речь идет о жизни и здоровье наших бойцов, так и для отработки учебных задач», – подчеркнул Горбунов.

Он указал на современность и функциональность полученного оборудования. Оно позволит выполнять служебно-боевые задачи в максимально короткое время и с учетом трудных условий местности, заключил полковник полиции.

Сотрудники Росгвардии ранее помогли пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане. Легковая Honda и рейсовый автобус столкнулись на 71-м километре трассы Казань — Оренбург.