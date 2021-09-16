Правительство Архангельской области запускает первую универсальную льготную ипотеку

Архангельск, 16 сентября. Жители Архангельской области смогут воспользоваться льготными условиями по первой универсальной ипотеке в России.

Власти Архангельской области совместно с ВТБ и ДОМ.РФ договорились об учреждении первой универсальной программы льготной ипотеки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ВТБ.

Программа обладает социальным акцентом. Согласно условиям проекта, первоначально она станет доступна для проживающих в Архангельской области. Инициатива начнет свою работу в январе следующего года. Ряд категорий россиян сможет взять жилищный займ под 6% годовых, молодым семьям будет доступен кредит под 2%.

Главная целевая группа программы — представители сферы образования и здравоохранения. Размер кредита будет для них ограничен 3 млн рублей при первом взносе в 15% от ценника на жилье. Займ будет предоставляться на срок до 20 лет. Авторы проекта указывают на особое преимущество универсальной ипотеки в виде режима «одного окна», который позволит сократить время на оформление документов и справок.

Зампрезидента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что проект ДОМ.РФ, ВТБ и руководства региона послужит хорошим примером для остальных субъектов России.

Врачей и учителей также хотят добавить в список участников проекта «Дальневосточная ипотека» уже в этом году, как ранее сообщал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.