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Росгвардия пресекла деятельность банды сутенеров в Архангельске

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:16
Происшествия
Росгвардия пресекла деятельность банды сутенеров в Архангельске
Пресс-служба Росгвардии

Архангельск, 2 сентября. Сотрудники Росгвардии раскрыли деятельность преступной группы, которая вовлекала девушек в занятия проституцией, сообщает источник ФАН. Фигурантами дела стали четыре человека.

По предварительной версии, мужчина организовал притоны в одной из квартир жилого дома и сауне. Услуги оказывали не менее 15 девушек, одна из которых была несовершеннолетней.

Офицеры СОБР задержали четырех жителей Архангельска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала в Москве пять участников преступной организации в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены сотрудники полиции. Сотрудники дежурных частей брали взятки с работников ритуального агентства за предоставление информации по фактам смерти.

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