Житель Архангельска выплатит 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

Архангельск, 24 августа. По решению суда житель города должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей за публикации поста о терроризме в социальных сетях.

Фигурант дела в 2019 году опубликовал в Сети видеозапись с выступлением чеченского преступника, а также посты с пропагандой террористических актов. Суд признал россиянина виновным по статье УК РФ «Публичное оправдание и пропаганда терроризма».

Также стало известно, что следствие просит о заочном аресте для соратника лидера российских неонацистов Максима Тесака украинского неонациста Сергея Коротких, известного как Боцман и Малюта.