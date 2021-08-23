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Сестры из Архангельской области предстанут перед судом за убийство мужчины
Происшествия
Сестры из Архангельской области предстанут перед судом за убийство мужчины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Архангельск, 23 августа. Сестры из Архангельской области ответят по закону за убийство знакомого мужчины. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Две женщины обвиняются в удушении сожителя одной из них, а затем в нанесении жертве нескольких ударов молотком и топором. Чтобы избавиться от тела, сестры сперва вынесли покойного на балкон, а затем сбросили труп со второго этажа и закопали в мусоре, сообщает прокуратура Архангельской области.

В ведомстве утвердили обвинительное заключение по этому делу. Зверское убийство произошло осенью прошлого года. Следствие выяснило, что мотивом для расправы послужило личное неприязненное отношение одной из родственниц к мужчине. Жительницам Архангельской области грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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