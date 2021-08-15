Полиция проверяет информацию об утечке нефтепродуктов в морском порту Архангельска

Архангельск, 15 августа. Правоохранители проверят данные о том, что следы нефтепродуктов присутствуют в районе одного из морских портов Архангельска.

В экстренных службах сообщили об обнаружении следов нефтепродуктов вблизи морского порта Архангельска. В частности, темное пятно заметили на причале №130 вниз по течению к Белому морю. Полиция на транспорте проводит проверку по факту поступившей информации, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Утечка нефтепродуктов произошла поздно ночью в воскресенье, 15 августа, при перегрузке железнодорожных цистерн на танкер дизельного топлива. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Роспотребнадзор в ходе проверки установил, что вода в море под Новороссийском, где произошел разлив нефтепродуктов, соответствует гигиеническим требованиям.