Экс-директора департамента имущества Архангельска обвиняют в получении взятки

Архангельск, 29 июля. Бывшему директору департамента муниципального имущества администрации Архангельска Эдуарду Болтенкову предъявлено обвинение в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя 50 тыс. рублей за помощь в подготовке документов для аренды земельного участка, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Это позволило бизнесмену выиграть аукцион. Во время допроса обвиняемый признал вину. Болтенкова задержали 7 июня и отправили под домашний арест.

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу капитана моторной яхты, сообщал ФАН. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.