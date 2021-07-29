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Экс-директора департамента имущества Архангельска обвиняют в получении взятки
Происшествия
Экс-директора департамента имущества Архангельска обвиняют в получении взятки
pixabay.com

Архангельск, 29 июля. Бывшему директору департамента муниципального имущества администрации Архангельска Эдуарду Болтенкову предъявлено обвинение в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя 50 тыс. рублей за помощь в подготовке документов для аренды земельного участка, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Это позволило бизнесмену выиграть аукцион. Во время допроса обвиняемый признал вину. Болтенкова задержали 7 июня и отправили под домашний арест.

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу капитана моторной яхты, сообщал ФАН. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.

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взятка чиновник архангельская область
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