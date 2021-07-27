Депутата из Архангельской области обвинили в махинациях с документами

Архангельск, 27 июля. Депутата Архангельского областного собрания обвинили в махинациях с платежными документами. Он стал фигурантом уголовного дела.

Следственный комитет опубликовал подробности задержания депутата. По версии СК, народный избранник в 2015-2017 годах изготовил поддельные платежные документы, чтобы вывести деньги с расчетного счета фирмы, тем самым нарушая регламент порядка операции.

Обвинительное заключение по уголовному делу еще не утвердили. В настоящее время адвокаты обвиняемого знакомятся с документами, подчеркнули в региональном СУ СКР.

Также сотрудники полиции задержали кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову в Москве. Причина оперативных действий в отношении нее пока неизвестны.