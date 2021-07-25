Массовая драка случилась на выставке современного искусства в Архангельске

Архангельск, 25 июля. Массовая драка произошла на выставке современного искусства в Архангельске. Местные жители не оценили идею мероприятия и высказали свое отношение к происходящему радикально.

Организаторы разместили выставку экспонатов в заброшенном коровнике на острове Кегостров. Он находится в дельте Двины и является частью Архангельска, а сама экспозиция так и называлась — «Коровник». В какой-то момент на выставку пришли посмотреть местные жители, которые не разделили затею организаторов. Очевидцы засняли драку на видео и выложили в социальных сетях.