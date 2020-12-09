В Архангельской области 31 декабря будет выходным днем

В Архангельской области 31 декабря объявлен выходным днем. Решение приняли жители региона, которые поучаствовали в опросе, предложенном губернатором Александром Цыбульским. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Глава региона узнал мнение жителей Архангельской области о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем. Голосование прошло в официальных аккаунтах главы области на платформах «ВКонтакте», Instagram и Telegram.

По словам губернатора, в опросе приняли участие более 70 тысяч человек. Из них 81% проголосовали за то, чтобы 31 декабря был нерабочим днем.

В среду Цыбульский подписал указ о переносе рабочего дня на субботу, 26 декабря. Исполнение указа обязательно для бюджетных организаций, а частным работодателям губернатор также рекомендовал отпустить в этот день сотрудников домой.

Напомним, региональным властям предложили самим решать, делать ли 31 декабря выходным днем. В настоящий момент 31 декабря объявлен выходным днем в Белгородской, Курской, Костромской, Владимирской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Томской, Мурманской, Вологодской областях, Республике Крым, Ставропольском крае и Татарстане, а также в Чувашии и на Камчатке.