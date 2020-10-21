Одобрено строительство самого северного горнодобывающего предприятия РФ

Архангельск, 21 октября. Решение Госкомиссии по вопросам развития Арктики одобрить проект по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения имеет огромное значение для экономики Архангельской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский.

По словам Цыбульского, проект по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля получит поддержку в размере 7 млрд рублей. Это крупнейшее месторождение в России с запасами 47,7 млн тонн руды, в том числе цинка, свинца, серебра.

Согласно проекту, будет построено самое северное горнодобывающее предприятие. Деньги из федерального бюджета пойдут на строительство инфраструктуры.

«Для экономики Архангельской области решение Госкомиссии по Арктике об оказании проекту федеральной поддержки имеет огромное значение», — подчеркнул губернатор.

По его словам, это позволит не только увеличить бюджет региона, но и создать большое количество рабочих мест для местных жителей.