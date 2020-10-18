Подозреваемый в педофилии Гнедышев отметил день рождения в кругу семьи

Архангельск, 18 октября. Экс-заместитель министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев, подозреваемый в развращении несовершеннолетних, отметил свой день рождения, находясь на домашнем аресте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам адвоката Романа Скачкова, его клиент соблюдает все требования суда, поэтому никаких «шикарных пиршеств» 18 октября проводить не будут. Свой 48-й день рождения Гнедышев проведет в компании жены и дочери.

Напомним, что 9 октября Гнедышева задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних.

«И.о. министра образования Архангельской области создал «левый» аккаунт в соцсетях и с него знакомился с маленькими девочками», — говорилось в сообщении правоохранителей.

Следствию удалось установить личности двух школьниц, с которыми общался бывший замминистра. Подчеркивается, что личных встреч с ними у него не было. В рамках уголовного дела также проведут проверку в гимназии №14 Северодвинска, где Гнедышев когда-то был директором.