В Архангельской области создадут рабочую группу по развитию заповедников

Архангельск, 14 октября. Специальная рабочая группа по развитию сети заповедников появится в Архангельской области, соответствующее решение было принято по итогам совещания областного правительства. Заместитель председателя областного собрания депутатов Александр Дятлов прокомментировал ФАН принятое решение.

В рабочую группу войдут чиновники из администрации региона, местные депутаты, лесопромышленники, общественные активисты и представители природоохранных и научных организаций.

«По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского впервые в России будет создана рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с развитием особо охраняемых природных территорий. Сейчас в этой сфере периодически происходит столкновение интересов. Государство выделяет лесной фонд предприятиям для реализации инвестиционных проектов, а экологи просят создать на этой территории ООПТ. В том числе и эти вопросы будет решать рабочая группа», — сообщил Дятлов.

Депутат также отметил, что при принятии решений необходимо учитывать не только мнение экологов и бизнеса, но и прислушиваться к местным жителям. Так при создании Двинско-Пинежского заказника они выступили против этой инициативы, что привело к уменьшению границ заказника. Необходимость соблюдать баланс интересов и привела к созданию рабочей группы, которая будет выносить решения в соответствии с мнением экспертного сообщества.