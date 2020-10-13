Архангельским инвесторам предложили новые условия для налогового вычета

Архангельск, 13 октября. Новые условия для налогового вычета предложили инвесторам в Архангельской области, передает корреспондент ФАН.

Так, в Архангельском областном собрании депутатов рассмотрят законопроект, представленный вице-спикером Александром Дятловым, который направлен на стимулирование инвестиций.

В рамках данной законодательной инициативы предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет тем, кто жертвует средства музеям, библиотекам, архивам, школам искусств, а также некоммерческим организациям и фондам, работающим в сфере культуры.

Такую же поддержку получат налогоплательщики, направляющие финансирование на создание и реконструкцию социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур Архангельской области. Стоит заметить, что предельная сумма учитываемых при вычете пожертвований составляет 20 миллионов рублей.

Подобная практика уже применяется в других регионах страны.