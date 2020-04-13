Первый пациент с коронавирусом скончался в Архангельской области

Архангельск, 13 апреля. Первая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Архангельской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

65-летняя женщина была госпитализирована в медицинский центр Семашко с обострением хронического заболевания. В процессе лечения медики диагностировали у нее наличие опасной инфекции. В тяжелом состоянии она была переведена в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы. Медики боролись за ее жизнь, но женщина скончалась.

Медицинский центр пришлось закрыть на карантин, все сотрудники сдали анализы на коронавирус. 60 образцов были исследованы в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии региона. Результаты всех тестов оказались отрицательными.

В данный момент решается вопрос о продлении карантинных мер на территории медцентра. Комиссия Роспотребнадзора может принять решение ввести ограничительные меры лишь в той части корпусов больницы, где лечилась зараженная пациентка.

На сегодняшний момент в области официально зарегистрирован 31 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией. Пять пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц. Все зараженные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских учреждений области.