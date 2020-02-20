Школьник в Архангельске попытался продать наркотики через Интернет

Архангельск, 20 февраля. Подросток купил наркотики в Архангельске для последующего сбыта через Интернет, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области.

По данным следствия, несовершеннолетний договорился о сбыте незаконного вещества с предполагаемым клиентом. Он планировал расфасовать наркотики и спрятать в тайниках.

Однако 16-летнего парня задержали правоохранители, он сознался в незаконных действиях. Правоохранители продолжают расследование по делу о незаконном хранении и сбыте наркотиков, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух студенток из Петербурга, которые планировали сбыть наркотики в Псковской области.