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Школьник в Архангельске попытался продать наркотики через Интернет

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Школьник в Архангельске попытался продать наркотики через Интернет

Архангельск, 20 февраля. Подросток купил наркотики в Архангельске для последующего сбыта через Интернет, сообщили в СУ СК РФ по Архангельской области.

По данным следствия, несовершеннолетний договорился о сбыте незаконного вещества с предполагаемым клиентом. Он планировал расфасовать наркотики и спрятать в тайниках.

Однако 16-летнего парня задержали правоохранители, он сознался в незаконных действиях. Правоохранители продолжают расследование по делу о незаконном хранении и сбыте наркотиков, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух студенток из Петербурга, которые планировали сбыть наркотики в Псковской области.

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