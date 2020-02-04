Жительница Поморья зарезала мужа, раскритиковавшего ее еду

Архангельск, 4 февраля. В Архангельской области супруга убила мужа за то, что он сделал ей замечание по поводу блюда при гостях. Мужчина указал, что жена приготовила и принесла на стол не то, что должна была. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел во время застолья в одном из домов города Коряжма. 52-летняя женщина подавала блюда на стол, но услышала критику в свой адрес. По имеющейся информации, мужчина грубо заявил о том, что она приготовила не то блюдо и между ними завязалась ссора, передает НСН.

«Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу. Если вина будет доказана, женщину ждет длительный тюремный срок заключения.

Ранее ФАН сообщал, что полиция задержала 69-летнего петербуржца, который убил сына за новогодним столом.