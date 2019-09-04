Дело о гибели пятилетней россиянки в Турции будут расследовать в Архангельской области

Архангельск, 4 сентября. Следственные органы по Архангельской области и НАО возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетней россиянки на отдыхе в Турции, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Девочка находилась на отдыхе вместе с мамой в одном из отелей поселка Окурджалара. Ребенок купался в бассейне и утонул 3 сентября.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Турции погибла 12-летняя жительница Петербурга. Руку девочки засосало в трубу на дне бассейна.

Следственные органы переквалифицировали уголовное дело по данному инциденту по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В августе произошли еще два инцидента с россиянками: 19-летняя москичка впала в кому после купания в аквапарке и 16-летняя девочка из Красноярска погибла во время путешествия по Турции.