Два человека погибли в ДТП с грузовым фургоном под Архангельском

Архангельск, 13 августа. Два человека погибли, трое получили травмы в результате массового ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло накануне вечером на 10810-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По данным ведомства, водитель Opel Corsa не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с автомобилями LADA Priora и Volkswagen Tiguan. Последний внедорожник врезался в автофургон.

«В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora — мужчина и женщина 1974 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия», — цитирует пресс-службу регионального УМВД РИА Новости.

Травмы получили пассажир и водитель Opel Corsa и пассажир LADA Priora. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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