Две школьницы придушили и забили знакомую до смерти в Архангельске

Архангельск, 15 июля. Следственный комитет Архангельской области возбудил уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки, чье тело было найдено у железной дороги.

Тело погибшей нашли прохожие 30 июня на Партизанской улице. По подозрению в совершении жестокого убийства задержаны двое 16-летних девочек.

По данным ведомства, 29 июня между девушками произошла ссора. Одна из школьниц ударила 17-летнюю девушку бытылкой по голове, а потом душила. Вторая школьница удерживала жертву, чтобы та не вырвалась, пишут «Невские новости».

От полученных травм пострадавшая скончалась, ее бросили у железной дороги. Школьниц заключили под стражу, свой поступок они объяснили резкой неприязнью к девушке. По их мнению, та вела себя заносчиво.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в начале июня произошел инцидент со школьницами. Поссорившиеся из-за мальчики одноклассницы заставили третью девочку пить грязную воду из лужи, они также угрожали ей побоями.