Путин отметил уникальность трех столетних музеев Архангельской области

Архангельск, 6 июля. Президент России Владимир Путин поздравил гостей мероприятия, приуроченного к столетию трех музеев Архангельской области, телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В Вельском краеведческом, Каргопольском государственном и Сольвычегодском историко-художественном музеях находятся уникальные коллекции. Здесь представлены бесценные рукописи и архивные документы, свидетельствующие о важных событиях истории.

Эти культурные учреждения пользуются большим вниманием среди туристов, подчеркнул российский президент. Путин добавил, что музеи были основаны уроженцами Русского Севера.

Глава государства поблагодарил сотрудников музея за большую работу и пожелал успехов. В этом году в трех музеях Архангельской области подготовили специальную программу.

На базе Вельского краеведческого музея проведут всероссийскую научно-практическую конференцию «Музей как зеркало истории». Сотрудники музея подготовили экспозицию об истории Вельского уезда с 1917 по 1964 годы. В ноябре представят выставку из фондов Русского этнографического музея.