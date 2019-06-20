Строительную технику вывезли из экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области

Архангельск, 20 июня. Компания «Технопарк» отправила первый поезд со строительной техникой со станции «Шиес», которую использовали при обустройстве площадки ЭкоТехноПарка.

Подготовительный этап строительства экотехнопарка «Шиес» завершился 15 июня. Сотрудники ООО «Технопарк» укрепили подъездные железнодорожные пути, оборудовали разгрузочную площадку и построили металлический забор.

20 июня вся строительная техника вывезена железнодорожным транспортом. На втором этапе планируется провести гидрогеологические исследования.

Ранее представитель компании-инвестора заявил, что при строительстве экотехнопарка будет учитываться мнение общественности. К оценке проекта привлекут экологов, экспертов, общественников и жителей Архангельской области.

После масштабного обсуждения планируется государственная экологическая экспертиза, ее проведут сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Застройщик представит проектную документацию.

Экотехнопарк «Шиес» создается для ликвидации свалок с помощью инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации ТБО из Москвы и Архангельской области. Организаторы проекта гарантируют экологическую безопасность площадки.