Названа дата завершения работ на станции «Шиес» в Архангельской области

Архангельск, 30 мая. Подготовительные работы по созданию объекта в районе станции «Шиес» Архангельской области будут завершены 15 июня, говорится в сообщении на сайте экотехнопарка.

Инвестор проекта экотехнопарка ООО «Технопарк» подтвердил, что до 15 июня будут завершены работы в рамках первого этапа по инженерной подготовке территории. Сейчас на участке РЖД, на станции «Шиес» в стадии завершения находятся работы по отсыпке откосов железнодорожных путей. Это необходимо для безопасной эксплуатации дороги. В рамках первого этапа работ также продолжается установка ограждения.

В компании особо подчеркнули, что «все работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования».

«Распространенная ранее информация о том, что установка ограждения выполнение с нарушением действующего законодательства, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Чтобы любой желающий мог получить информацию о проекте создания экотехнопарка на месте будет организовано представительство компании. Здесь будут представлены все документы, касающиеся проводимых работ. На сайте проекта будет организована круглосуточная онлайн трансляция с территории станции. В компании заверили, что обсуждение проекта будет проходить с жителями Ленского района Архангельской области на всех этапах работ.

Ранее возмущение местных жителей вызвали планы властей по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции, где предполагается организовать свалку для отходов из Москвы и Архангельской области.

Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит строительство мусорного полигона с руководством региона и властями Москвы. Российский лидер подчеркнул, что такой важный вопрос должен решаться открыто, а не келейно.

После вмешательства президента протестные митинги в Архангельске пошли на спад, передавала «Газета.ру».