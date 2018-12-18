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Более 100 новобранцев отправят в научно-производственные подразделения ВС РФ

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Более 100 новобранцев отправят в научно-производственные подразделения ВС РФ

Москва, 18 декабря. Более 100 призывников пополнят научно-производственные подразделения ВС РФ в Архангельской, Калининградской и Тульской областях, говорится в релизе пресс-службы Минобороны России.

Военные комиссариаты трех областей отправят более сотни призывников на судостроительный завод «Янтарь» в Калининградской области. Также новобранцев ждут в тульском КБП им. Шипунова и в НПО «Сплав».

Как сообщили в Минобороны РФ, призывников ждут в Северодвинске, на предприятии по производству атомных подлодок, на ПО «Севмаш». Среди новобранцев отобрали квалифицированных специалистов в сфере машиностроения, приборостроения, робототехники.

Отмечается, что ВС РФ набирают сварщиков, монтажников, металлобработчиков. Известно, что первый призыв в научно-производственные подразделения состоятся весной 2018 года.

Автор: Ирина Селезнева
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