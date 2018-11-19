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Двухэтажный деревянный дом полыхает в Архангельске, ФАН публикует видео с места ЧП

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Двухэтажный деревянный дом полыхает в Архангельске, ФАН публикует видео с места ЧП

Архангельск, 19 ноября. Крупный пожар произошел вечером в понедельник в Архангельске: огнем объято двухэтажное деревянное здание на улице Северодвинская. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Как стало известно ФАН, на улице Северодвинская, 7, корпус 3, загорелся расселенный двухэтажный дом, находящийся рядом с Северным (Арктическим) федеральным университетом.

Загорелась кровля дома на всей площади, то есть площадь пожара составила порядка 300-350 квадратных метров. 

На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала. Здание было расселено. На месте работают пожарные. На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что огнем объята вся крыша здания.

Автор: Олеся Волкова
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