Дороги на восьми улицах отремонтировали в Архангельске

Архангельск, 11 августа. Ремонт дорожного полотна провели на восьми улицах в столице Поморья. Соответствующую информацию передают в пресс-службе администрации Архангельска.

В частности, привели в порядок дорожное покрытие на следующих улицах: на площади Профсоюзов, Набережной Северной Двины, проспекте Ломоносова, улице Выучейского, площади у железнодорожного вокзала, проспекте Ленинградский и улице Почтовый тракт.

В рамках второго этапа планируют отремонтировать улицы Маслова, Галушина, Калинина, Чкалова, Воскресенская. Также специалисты восстановят дорожное полотно на проблемных участках Ленинградского проспекта.

Напомним, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта предупреждают о том, что участок проспекта Обводный канал закроют для движения на два месяца.