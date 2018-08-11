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Дороги на восьми улицах отремонтировали в Архангельске
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    Дороги на восьми улицах отремонтировали в Архангельске

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    Дороги на восьми улицах отремонтировали в Архангельске

    Архангельск, 11 августа. Ремонт дорожного полотна провели на восьми улицах в столице Поморья. Соответствующую информацию передают в пресс-службе администрации Архангельска.

    В частности, привели в порядок дорожное покрытие на следующих улицах: на площади Профсоюзов, Набережной Северной Двины, проспекте Ломоносова, улице Выучейского, площади у железнодорожного вокзала, проспекте Ленинградский и улице Почтовый тракт. 

    В рамках второго этапа планируют отремонтировать улицы Маслова, Галушина, Калинина, Чкалова, Воскресенская. Также специалисты восстановят дорожное полотно на проблемных участках Ленинградского проспекта. 

    Напомним, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта предупреждают о том, что участок проспекта Обводный канал закроют для движения на два месяца. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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