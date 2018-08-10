Медведь напал на любителя селфи в центре Архангельска

Архангельск, 10 августа. Страшное чрезвычайное происшествие случилось в столице Поморья: на Красной пристани медведь напал на человека, решившего сделать со зверем селфи.

Как передает «Регион 29» со ссылкой на данные очевидцев в соцсетях, зверя заметили в пятницу, 10 августа, возле рынка у «Диеты» и ТЦ «Сафари». Как стало известно позже, медведь нападал на людей. Местные жители незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

«Было принято решение о ликвидации зверя, поскольку он представлял опасность для жизни и здоровья людей. Сотрудниками полиции медведь был убит в районе ресторана «Паратовъ», — рассказал старший оперативный дежурный единой диспетчерской службы Анатолий Бызов.

По предварительным данным известно, что молодые люди начали фотографировать медведя. Один из них, 22-летний местный житель, попытался сделать селфи с животным, которое после на него и напало. В настоящее время здоровью и жизни молодого человека, получившего рваные раны рук и головы, ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.