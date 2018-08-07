Фестиваль уличного кино пройдет в Северодвинске

Северодвинск, 7 августа. Жителей и гостей Северодвинска приглашают на фестиваль уличного кино. Соответствующую информацию передает «Регион 29» со ссылкой на слова начальника отдела культуры Натальи Трубачевой.

Такой фестиваль проходит на открытых площадках России и мира с 2014 года, а 26 августа 2018 года Северодвинск станет участником мероприятия.

«Организаторы из Союза кинематографистов РФ предложили новый формат, принципиальной особенностью которого является проведение всех фестивальных мероприятий под открытым небом», — отметила Наталья Трубачева.

Порядка десяти короткометражных фильмов молодых режиссеров покажут в течение полутора часов, после чего состоится голосование за лучший фильм, передает пресс-служба администрации города.