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Фестиваль уличного кино пройдет в Северодвинске
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    Фестиваль уличного кино пройдет в Северодвинске

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    Фестиваль уличного кино пройдет в Северодвинске

    Северодвинск, 7 августа. Жителей и гостей Северодвинска приглашают на фестиваль уличного кино. Соответствующую информацию передает «Регион 29» со ссылкой на слова начальника отдела культуры Натальи Трубачевой.

    Такой фестиваль проходит на открытых площадках России и мира с 2014 года, а 26 августа 2018 года Северодвинск станет участником мероприятия.

    «Организаторы из Союза кинематографистов РФ предложили новый формат, принципиальной особенностью которого является проведение всех фестивальных мероприятий под открытым небом», — отметила Наталья Трубачева.

    Порядка десяти короткометражных фильмов молодых режиссеров покажут в течение полутора часов, после чего состоится голосование за лучший фильм, передает пресс-служба администрации города.

    Автор: Алексей Громов
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