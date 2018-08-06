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Железнодорожный переезд закроют на техобслуживание‍ в Северодвинске
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    Железнодорожный переезд закроют на техобслуживание‍ в Северодвинске

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    Железнодорожный переезд закроют на техобслуживание‍ в Северодвинске

    Северодвинск, 6 августа. Жителей и гостей Северодвинска предупреждают о том, что железнодорожный переезд на Морском проспекте будет закрыт в ночь на среду, 8 августа.

    Как передает «Северная неделя» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска, в период с 23.00 7 августа до 5.00 8 августа нельзя будет проехать по железнодорожному переезду, расположенному на проспекте Морском. Ограничения связаны с проведением плановых работ по техническому обслуживанию. 

    Ранее сообщалось о том, что новое футбольное поле с искусственным покрытием, размер которого составит 20 на 40 метров, откроется в честь 170-летнего юбилея архангельской гимназии. 

    Автор: Алексей Громов
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