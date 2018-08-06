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Новое футбольное поле‍ получит архангельская гимназия в честь 170-летия
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    Новое футбольное поле‍ получит архангельская гимназия в честь 170-летия

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    Новое футбольное поле‍ получит архангельская гимназия в честь 170-летия

    Архангельск, 6 августа. Новая спортивная площадка появится во дворе гимназии №3 в Архангельске. Об этом сообщает News29.ru.

    Новое футбольное поле с искусственным покрытием, размер которого составит 20 на 40 метров, откроется в честь 170-летнего юбилея учебного заведения. Поле предоставила Федерация футбола Архангельской области. Средства на проведение работ по оборудованию и благоустройству территории выделили меценаты благодаря усилиям родителей учащихся.

    Напомним, что автомобилистов и пассажиров общественного транспорта предупреждают о том, что участок проспекта Обводный канал закроют для движения на два месяца.

    Автор: Алексей Громов
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