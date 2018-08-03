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Общество
Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца
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    Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца

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    Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца

    Архангельск, 3 августа. Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта предупреждают о том, что участок проспекта Обводный канал закроют для движения на два месяца. Соответствующую информацию передает «Регион 29» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации города.

    Так, в период с 09.00 7 августа до 00.00 17 октября будет закрыт для движения участок проспекта Обводный канал между улицами Вологодская и Федота Шубина из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе.

    В связи с этим общественный транспорт, следующий по маршрутам № 5, № 65, № 75М в направлении улицы Гагарина и № 5, № 65, № 75Б в направлении улицы Урицкого, изменит схемы движения.

    Автор: Алексей Громов
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