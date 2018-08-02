Новый причал открыли на острове Хабарка в Архангельске

Архангельск, 2 августа. Официальное открытие современного причала в Архангельске на острове Хабарка состоялось в четверг, 2 августа. Соответствующую информацию передает «Регион29».

Порядка ста миллионов рублей было выделено из бюджета на строительство железобетонного причала, который построен по новым технологиям. На территории, которая прилегает к причалу, находятся павильон и высаженная выпускниками 2018 года аллея.