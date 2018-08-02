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Новый причал открыли на острове Хабарка в Архангельске
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    Новый причал открыли на острове Хабарка в Архангельске

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    Новый причал открыли на острове Хабарка в Архангельске

    Архангельск, 2 августа. Официальное открытие современного причала в Архангельске на острове Хабарка состоялось в четверг, 2 августа. Соответствующую информацию передает «Регион29».

    Порядка ста миллионов рублей было выделено из бюджета на строительство железобетонного причала, который построен по новым технологиям. На территории, которая прилегает к причалу, находятся павильон и высаженная выпускниками 2018 года аллея.

    «Это проект первый, но не последний: город найдет возможность продолжать развитие транспортной инфраструктуры. Нам необходимо устойчивое сообщение между материковой частью города и островными территориями», — рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш.

    Автор: Алексей Громов
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