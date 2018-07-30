Фестиваль начинающих кинематографистов открывается в Архангельской области

Архангельск, 30 июля. Фестиваль для молодых кинематографистов под названием «КеноVision» всероссийского масштаба открывается в Архангельской области. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от директора фестиваля Анатолия Конычева.

Мероприятие практико-ориентированного характера начнет работу в понедельник, 30 июля, в Кенозерском национальном парке, в нем примут участие 150 начинающих кинематографистов из Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы.

«У фестиваля три направления: это конкурс короткометражных фильмов, питчинг кинопроектов, а также команды участков будут реализовывать свои проекты непосредственно во время проведения фестиваля», — отметил Конычев.

В рамках фестиваля участники смогут получить новые знания и практические навыки в сфере кино, в областях актерского мастерства и операторского искусства.

Отметим, в общей сложности, поступило 54 заявки, из них было отобрано 19 короткометражных игровых фильмов.