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Фестиваль начинающих кинематографистов открывается в Архангельской области
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    Фестиваль начинающих кинематографистов открывается в Архангельской области

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    Фестиваль начинающих кинематографистов открывается в Архангельской области

    Архангельск, 30 июля. Фестиваль для молодых кинематографистов под названием «КеноVision» всероссийского масштаба открывается в Архангельской области. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от директора фестиваля Анатолия Конычева.

    Мероприятие практико-ориентированного характера начнет работу в понедельник, 30 июля, в Кенозерском национальном парке, в нем примут участие 150 начинающих кинематографистов из Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы.

    «У фестиваля три направления: это конкурс короткометражных фильмов, питчинг кинопроектов, а также команды участков будут реализовывать свои проекты непосредственно во время проведения фестиваля», — отметил Конычев.

    В рамках фестиваля участники смогут получить новые знания и практические навыки в сфере кино, в областях актерского мастерства и операторского искусства.

    Отметим, в общей сложности, поступило 54 заявки, из них было отобрано 19 короткометражных игровых фильмов.

    «У нас будет кубок за лучший фильм, кубок за фильм, снятый на фестивале. И еще мы вручим кубок за худший фильм — это пока сюрприз», — рассказал Конычев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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