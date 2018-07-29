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Парад в честь Дня ВМФ прошел в Архангельске
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    Парад в честь Дня ВМФ прошел в Архангельске

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    Парад в честь Дня ВМФ прошел в Архангельске

    Архангельск, 29 июля. Военный парад в честь Дня ВМФ прошел в Архангельске. Об этом пишет «Регион29».

    Духовые оркестры и военнослужащие архангельских и северодвинских войсковых частей прошли в одном строю по Троицкому проспекту в субботу, 29 июля. Отметим, марш строевых «коробок» стал традицией празднования Дня Военно-морского флота в столице Поморья.

    Подчеркнем, что на главный военно-морской парад, который состоялся в Санкт-Петербурге, прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, лидер страны ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте

    Парад в честь Дня ВМФ прошел в Архангельске

    Автор: Алексей Громов
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