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«Соловецкая регата» стартовала в Архангельске
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    «Соловецкая регата» стартовала в Архангельске

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    «Соловецкая регата» стартовала в Архангельске

    Архангельск, 29 июля. Почти тысячу морских миль должны будут преодолеть 19 яхт в рамках «Соловецкой регаты». Об этом пишет «Регион 29».

    Торжественная церемония открытия «Соловецкой парусной регаты» состоялась в субботу, 29 июля, в 11.00 у Красной пристани города. В 13.00 был дан старт гонке-открытии вдоль набережной.

    «Далее ... экипажи проследуют на остров Большой Соловецкий. Потом мы идём в Карелию — на острова Сосновец и Соностров, а после возвращаемся на остров Немецкие кузова в Соловецком архипелаге», — рассказал главный судья Андрей Харьговский.

    Ранее сообщалось о том, что специалисты проверили качество воды в водоемах и рассказали, где купаться категорически запрещено. Соответствующая информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

    Автор: Алексей Громов
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