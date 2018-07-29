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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Поморье
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    Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Поморье

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    Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Поморье

    Архангельск, 28 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на Маймаксанском шоссе в Архангельской области: мотоциклист влетел в автомобиль. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

    По предварительным данным известно, что байкер влетел в бок автомобиля. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водителя машины незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение с серьезными травмами.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют точные причины страшного дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Алексей Громов
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