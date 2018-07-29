Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Поморье

Архангельск, 28 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на Маймаксанском шоссе в Архангельской области: мотоциклист влетел в автомобиль. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным известно, что байкер влетел в бок автомобиля. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водителя машины незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение с серьезными травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют точные причины страшного дорожно-транспортного происшествия.