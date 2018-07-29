Водитель лесовоза погиб в ДТП под Архангельском

Архангельск, 29 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Архангельской области: водитель лесовоза не справился с управлением и вылетел в кювет, мужчина скончался.

Как передает «Регион29», авария произошла в субботу, 28 июля, около 17.30 под Архангельском: лесовоз с полуприцепом двигался со стороны Боброво, водитель по не установленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет.

Бревна разлетелись по проезжей части, к счастью, не задев других участников дорожного движения. Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося страшного ДТП.