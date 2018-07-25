Ограничения движения введут в Архангельске в День ВМФ

Архангельск, 25 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что в Архангельске несколько улиц закроют для проезда из-за празднования Дня Военно-морского флота России.

Как передает «Двина Сегодня», в воскресенье, 29 июля, в связи с празднованием Дня ВМФ нельзя будет проехать по набережной Северной Двины от улицы Садовая до улицы Поморская и по улицам Садовая, Логинова, Попова, Карла Маркса, Петра Норицына, Северных конвоев, Свободы, Воскресенская, Карла Либкнехта и переулку Театральному от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий. Ограничения будут действовать с 10.00 до 14.00.

В период с 14.00 до 20.00 проезд будет закрыт на следующих направлениях: набережная Северной Двины от улицы Карла Либкнехта до улицы Петра Норицына; улица Петра Норицына, улица Северных конвоев; улица Свободы и улица Воскресенская на участках от набережной Северной Двины до проспекта Троицкий. Также в 12.00 до 15.00 нельзя будет проехать по проспекту Троицкому от улицы Садовая до улицы Поморская и по улице Воскресенской.