Водитель погиб в загоревшейся машине в Вельском районе Поморья

Архангельск, 25 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вельском районе Архангельской области: иномарка врезалась в дерево и загорелась, водитель скончался.

Как передают городские издания, авария случилась во вторник, 24 июля, в Вельском районе: 43-летний мужчина, находившийся за рулем Nissan не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Авто охватило пламя. Водитель не успел выбраться из салона и погиб на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося страшного дорожно-транспортного происшествия.

