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Водитель погиб в загоревшейся машине в Вельском районе Поморья
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    Водитель погиб в загоревшейся машине в Вельском районе Поморья

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    Водитель погиб в загоревшейся машине в Вельском районе Поморья

    Архангельск, 25 июля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вельском районе Архангельской области: иномарка врезалась в дерево и загорелась, водитель скончался.

    Как передают городские издания, авария случилась во вторник, 24 июля, в Вельском районе: 43-летний мужчина, находившийся за рулем Nissan не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Авто охватило пламя. Водитель не успел выбраться из салона и погиб на месте. 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося страшного дорожно-транспортного происшествия.
     

    Автор: Алексей Громов
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