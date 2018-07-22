Мост через Кудьму отремонтируют в Северодвинске

Северодвинск, 22 июля. Мост через Кудьму ждет ремонт в Северодвинске. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города.

Подрядная организация, которая будет выполнять ремонтные работы, будет названа 23 июля. До начала ремонта будет проводиться постоянный мониторинг состояния переезда, передает «Регион29».

«Поручаю комитету ЖКХ, транспорта и связи до начала ремонтных работ вести мониторинг состояния моста, а также направить в ГИБДД обращение с просьбой не допускать проезда по нему большегрузного транспорта», — рассказал и.о. главы администрации Юрий Козлов.

Напомним, специалисты проверили качество воды в водоемах и рассказали, где купаться категорически запрещено. Соответствующая информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Архангельской области.